«Милан» объявит о продлении контракта с защитником 11 февраля

Итальянский «Милан» завтра, 11 февраля, объявит о продлении контракта с французским защитником Тео Эрнандесом до 2026 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что клуб увеличит игроку зарплату до € 4,5 млн в год. По старому соглашению он зарабатывал в три раза меньше.
Эрнандес перешёл в «Милан» из мадридского «Реала» летом 2019 года за € 21,5 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач. Предыдущее соглашение Эрнандеса с итальянским клубом истекало в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает французского защитника в € 48 млн.
«Милан» набрал 52 очка в 24 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.
- 10 февраля 2022
-
20:21
-
20:15
-
20:13
-
20:06
-
20:05
-
19:58
-
19:45
-
19:45
-
19:45
-
19:26
-
19:08
-
19:02
-
18:58
-
18:45
-
18:34
-
18:34
-
18:16
-
18:15
-
17:56
-
17:54
-
17:37
-
17:31
-
17:21
-
17:17
-
17:02
-
16:57
-
16:54
-
16:26
-
16:26
-
16:21
-
16:03
-
15:48
-
15:39
-
15:03
-
14:56