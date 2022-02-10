«Милан» объявит о продлении контракта с защитником 11 февраля

Итальянский «Милан» завтра, 11 февраля, объявит о продлении контракта с французским защитником Тео Эрнандесом до 2026 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что клуб увеличит игроку зарплату до € 4,5 млн в год. По старому соглашению он зарабатывал в три раза меньше.



Эрнандес перешёл в «Милан» из мадридского «Реала» летом 2019 года за € 21,5 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач. Предыдущее соглашение Эрнандеса с итальянским клубом истекало в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает французского защитника в € 48 млн.



«Милан» набрал 52 очка в 24 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.