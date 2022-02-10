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«Локомотив» обыграл «Гётеборг» со счётом 4:2

«Локомотив» обыграл «Гётеборг» со счётом 4:2
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Сегодня, 10 февраля, проходил товарищеский матч между московским «Локомотивом» и шведским «Гётеборгом». Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу российского клуба.

Счёт в игре на 8-й минуте открыл Ян Кухта после паса Дмитрия Рыбчинского. Затем по голу в команде соперников забили Оскар Вильхельмссон и Амир Аль-Аммари. На 69-й минуте Рифат Жемалетдинов дальним ударом сравнял счёт. Спустя 5 минут Гирано Керк после паса Жемалетдинова аккуратно пробил в дальний угол и вывел российскую команду вперёд. После этого красно-зелёные установили итоговый счёт в игре — 4:2.

Сегодня Кухта в составе железнодорожников отличился в пятый раз. Ранее форвард отметился голами в играх с чешскими «Яблонцем» и «Спартой», а также в игре со шведским «Мальмё».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
10 февраля 2022, четверг. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
Гётеборг
Гётеборг, Швеция
1:0 Кухта – 8'   1:1 Вильхельмссон – 19'   1:2 Аль-Аммари – 32'   2:2 Жемалетдинов – 69'   3:2 Керк – 75'   4:2 Рыбус – 85'
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