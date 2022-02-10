«Локомотив» обыграл «Гётеборг» со счётом 4:2
Поделиться
Сегодня, 10 февраля, проходил товарищеский матч между московским «Локомотивом» и шведским «Гётеборгом». Противостояние завершилось со счётом 4:2 в пользу российского клуба.
Счёт в игре на 8-й минуте открыл Ян Кухта после паса Дмитрия Рыбчинского. Затем по голу в команде соперников забили Оскар Вильхельмссон и Амир Аль-Аммари. На 69-й минуте Рифат Жемалетдинов дальним ударом сравнял счёт. Спустя 5 минут Гирано Керк после паса Жемалетдинова аккуратно пробил в дальний угол и вывел российскую команду вперёд. После этого красно-зелёные установили итоговый счёт в игре — 4:2.
Сегодня Кухта в составе железнодорожников отличился в пятый раз. Ранее форвард отметился голами в играх с чешскими «Яблонцем» и «Спартой», а также в игре со шведским «Мальмё».
Комментарии
- 10 февраля 2022
-
20:31
-
20:21
-
20:15
-
20:13
-
20:06
-
20:05
-
19:58
-
19:45
-
19:45
-
19:45
-
19:26
-
19:08
-
19:02
-
18:58
-
18:45
-
18:34
-
18:34
-
18:16
-
18:15
-
17:56
-
17:54
-
17:37
-
17:31
-
17:21
-
17:17
-
17:02
-
16:57
-
16:54
-
16:26
-
16:26
-
16:21
-
16:03
-
15:48
-
15:39
-
15:03
Партнерский контент