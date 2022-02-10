«Вулверхэмптон» и «Арсенал» огласили стартовые составы на матч чемпионата Англии

Сегодня, 10 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом». Команды сыграют на стадионе «Молине». Противостояние начнётся в 22:45 мск.



Команды огласили стартовые составы на матч:

«Вулверхэмптон»: Жозе де Са, Конор Коуди, Макс Килман, Фернандо Марсал, Леандер Дендонкер, Нелсон Семеду, Ромен Сес, Рубен Невеш, Даниэл Каштелу, Рауль Хименес, Франсиску Тринкан.

«Арсенал»: Аарон Рамсдейл, Киран Тирни, Габриэл, Бен Уайт, Седрик, Гранит Джака, Томас Парти, Мартин Эдегор,

Габриэл Мартинелли, Букайо Сака, Александр Ляказетт.

Первое место в английской Премьер-лиге занимает «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 60 очков в 24 матчах национального первенства. На втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 48 очков. Тройку лучших команд страны замыкает «Челси». В активе синих 47 очков.



«Арсенал» занимает шестое место в соревнованиях. «Вулверхэмптон» располагается на восьмом месте в турнире.



«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры.