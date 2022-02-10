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Уткин: если двое братьев Зума настолько тупы, интересно, в кого уродился ещё более младший

Уткин: если двое братьев Зума настолько тупы, интересно, в кого уродился ещё более младший
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Российский спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал инцидент с защитником «Вест Хэма» Куртом Зума, которого зоозащитники обвинили в издевательствах над кошкой.

«Даже говоря об АПЛ приходится обсуждать кошек Курта Зума. В сети распространилось видео, на котором он наказывает свою кошку за то, что она вроде как разбила дорогую вазу. Самое удивительное в том, что у Зума по этому поводу серьёзные неприятности. Это видео у него на кухне снимал его родной брат Йоан. В России говорят, что было у отца три сына: два умных, а третий футболист. Если у братьев Зума есть ещё один брат, ещё более младший, интересно, в кого же он такой уродился, если двое вот настолько тупы с самого начала. Один кошку лупит, второй снимает, затем выкладывает и потом ещё сожалеет», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

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