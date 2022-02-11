Агент форварда «Фиорентины» Кабрала: президент «Зенита» связывался со мной по Артуру

Луис Портела, агент новичка «Фиорентины» Артура Кабрала, рассказал, что вёл переговоры по игроку с президентом «Зенита».

«Ранее спортивный директор «Ньюкасла» связался со мной для получения информации о возможном трансфере Кабрала, мы даже проводили видеоконференции. Также со мной связывались президент «Зенита» и представители «Вольфсбурга». Был интерес и из Италии: поступали запросы от «Аталанты» и «Дженоа», — приводит слова Портелы Grand Hotel Calciomercato.

Напомним, 23-летний бразильский футболист выступает за «Фиорентину» под девятым номером. Он уже успел провести один матч в составе «фиалок», но результативными действиями не отметился.



В предыдущем розыгрыше чемпионата Швейцарии Артур Кабрал стал лучшим бомбардиром «Базеля», забив 18 голов. 23-летний футболист является воспитанником «Сеары» и «Палмейраса». В нынешнем сезоне нападающий провёл 18 матчей и забил 14 голов в чемпионате Швейцарии. Также футболист заигрывался за молодёжную сборную Бразилии и вызывался во взрослую национальную команду.

Напомним, в составе «Фиорентины» выступает российский форвард Александр Кокорин.