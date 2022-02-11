«Челси» готов летом продать Аррисабалагу. Тренеры синих считают Кепу лучше де Хеа и Симона

Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага может летом покинуть клуб, сообщает The Times.



По информации источника, синие готовы продать футболиста во время летнего трансферного окна, если получат хорошее предложение. Тренерский штаб «аристократов» считает Кепу более сильным вратарём, чем Давид де Хеа из «Манчестер Юнайтед» или Унаи Симон, выступающий за «Атлетик». Тем не менее тренеры испанской сборной предпочитают их Аррисабалаге.



Испанец выступает за «Челси» с 2018 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Аррисабалага сыграл в четырёх матчах, в которых пропустил два мяча. Дважды голкипер сохранил свои ворота на замке.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:

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