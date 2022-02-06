Аспиликуэта: Кепа — пример для всех. Быть вторым номером нелегко, но он прогрессирует

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта похвалил голкипера Кепу Аррисабалагу, который помог лондонцам пройти «Плимут» (2:1 ДВ) в 1/16 финала Кубка Англии.
В конце дополнительного времени Кепа взял пенальти, не позволив «Плимуту» сравнять счёт.
«Кепа великолепен. Он пример для всех. Он прошёл через трудности в этом клубе, но всегда сохранял позитивный настрой.
Он смотрит на себя, прогрессирует ради команды, хотя это и нелегко – быть вторым номером. Он всегда поддерживает Эду [Менди]. У нас потрясающие вратари, Эду, Кепа, Маркус [Беттинелли] и тренер вратарей Илариу. Кто бы ни играл, он всегда готов, и мы снова в этом убедились.
Мы рады пройти в следующий раунд, но знаем, что нам предстоит над многим работать, и мы сразу приступим к делу», — цитирует Аспиликуэту сайт «Челси».
- 6 февраля 2022
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