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Хавбек «Барсы» Пуч оставил автограф на свинье, одетой в футболку сборной Испании

Хавбек «Барсы» Пуч оставил автограф на свинье, одетой в футболку сборной Испании
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Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч попал в курьёзную ситуацию, когда раздавал фанатам автографы.

Как сообщает Goal.com, хавбек оставил подпись на свинье. Вместо того чтобы дать бумагу или что-то ещё для автографа, один из болельщиков поднёс Пучу свинью, одетую в футболку сборной Испании. Игрок не растерялся и расписался.

Видео доступно в «твиттере» Давида Вальдеарена.

Хавбек является воспитанником «Барселоны». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Пуч сыграл в 10 матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

«Барселона» в результативном матче обыграла «Атлетико»:

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