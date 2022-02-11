«Барселона» определилась с альтернативой Холанду, если его не удастся подписать

«Барселона» определилась с альтернативой нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду на случай, если его не удастся подписать.
По информации Sport.es, альтернативным вариантом для сине-гранатовых является форвард «Реала Сосьедад» Александер Исак. «Барса» несколько месяцев следила за игроком. Сам футболист хочет играть в каталонском клубе.
Исак выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2019 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 40 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры 22-летний форвард сыграл в 19 матчах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
«Барселона» в результативном матче обыграла «Атлетико»:
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