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«Барселона» определилась с альтернативой Холанду, если его не удастся подписать

«Барселона» определилась с альтернативой Холанду, если его не удастся подписать
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«Барселона» определилась с альтернативой нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду на случай, если его не удастся подписать.

По информации Sport.es, альтернативным вариантом для сине-гранатовых является форвард «Реала Сосьедад» Александер Исак. «Барса» несколько месяцев следила за игроком. Сам футболист хочет играть в каталонском клубе.

Исак выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2019 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 40 млн.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры 22-летний форвард сыграл в 19 матчах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

«Барселона» в результативном матче обыграла «Атлетико»:

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