Главный тренер «Уфы» надеется на продолжение трансферной кампании зимой

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги второго зимнего сбора команды и также выразил надежду, что клуб продолжит трансферную политику «на вход» в продолжающееся трансферное окно.



«На втором сборе нам не всегда везло с погодой, плюс качество поля оставляло желать лучшего. Тем не менее, все ребята работали на этом сборе качественно, усердно и выполнили все наши требования. В целом можно сказать, что физически команда уже подходит к оптимальному состоянию. Что касается новичков, то они постепенно адаптируются. Надеюсь, что под конец трансферного окна у нас еще кто-то появится. Кузнецов и Дзантиев ушли в аренду, мы посчитали, что им нужна игровая практика», — приводит слова Стукалова пресс-служба башкирского клуба в «телеграме».

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