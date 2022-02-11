«Кызыл-Жар» арендовал нападающего «Урала» Панюкова
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Казахстанский клуб «Кызыл-Жар» до 3 декабря 2022 года арендовал нападающего «Урала» Андрея Панюкова. Об этом объявила пресс-служба клуба из Екатеринбурга в «твиттере».
27-летний Панюков выступает за «Урал» с лета 2018 года, перейдя из «Зенита» на правах годичной аренды. В 2019 году екатеринбургский клуб выкупил контракт футболиста за € 300 тыс.
В нынешнем сезоне Панюков в шести матчах Российской Премьер-лиги забил один гол. Также на счету нападающего один гол в одном матче Кубка страны. Контракт Панюкова с «Уралом» истекает в 2023 году, рыночная стоимость футболиста истекает в € 800 тыс.
В первом матче после зимней паузы «Урал» встретится с «Нижним Новгородом» в рамках 19-го тура чемпионата России.
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