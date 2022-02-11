Нагельсман: расстроен из-за предстоящего ухода Зюле, но до 30 июня ему платит «Бавария»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал решение защитника Никласа Зюле перейти в дортмундскую «Боруссию».



«Я расстроен из-за ухода Зюле, потому что мне очень понравилось работать с ним. Конечно, я понимаю критику со стороны фанатов и слова о том, что ему больше не следует играть. Но «Бавария» платит игроку зарплату до 30 июня. У него есть необходимые качества, он должен использовать их на поле ради нас», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.



Контракт 26-летнего немца со «шмелями» вступит в силу по окончании нынешнего сезона, когда истечёт его соглашение с мюнхенцами.



Напомним, Зюле перешёл в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 19 матчах чемпионата Германии и отдал 1 результативную передачу.