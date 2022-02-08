Флик — о переходе Зюле в «Боруссию» Д: очень рад за Бундеслигу

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал переход защитника «Баварии» Никласа Зюле в дортмундскую «Боруссию».
«Я очень рад за Бундеслигу и, конечно, за Никласа. Он обладает хорошими качествами для нашей лиги. Этот переход — хороший знак для сборной в преддверии чемпионата мира в Катаре, потому что Никлас останется в Германии и сможет продолжить демонстрировать свой уровень здесь. Дортмундская «Боруссия» очень старалась его заполучить», — приводит слова Флика Sport1.de.
Контракт 26-летнего немца со «шмелями» вступит в силу по окончании нынешнего сезона, когда истечёт его соглашение с мюнхенцами.
Напомним, Зюле перешёл в «Баварию» из «Хоффенхайма» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии и отдал 1 результативную передачу.
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