Хави хотел подписать в «Барселону» защитника «Милана». В клубе отказались

Главный тренер «Барселоны» Хави хотел видеть в своей команде защитника «Милана» Тео Эрнандеса, однако в испанском клубе отказались от идеи подписания французского футболиста из-за высокой трансферной стоимости игрока. Об этом сообщает AS.
По сведениям источника, итальянский клуб просил за Эрнандеса € 50 млн, сам футболист хотел получать в команде € 10 млн за сезон.
24-летний Эрнандес в нынешнем сезоне итальянской Серии А забил четыре гола и отдал пять голевых передач в 20 матчах. Также на его счету три голевые передачи в двух матчах Кубка Италии. Ранее появилась информация, что «Милан» договорился о продлении контракта с Эрнандесом до 2026 года.
«Барселона» в результативном матче обыграла «Атлетико»:
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