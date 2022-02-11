Давид де Хеа: кто-то наложил проклятие на «Манчестер Юнайтед». Не знаю, что происходит

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился мнением о неудачах английского клуба в нынешнем сезоне.



«Думаю, что кто-то наложил на нас проклятие или что-то в этом роде. Правда в том, что я не знаю, что происходит. Действительно не знаю. Люди часто спрашивают меня. И мы говорим об этом с партнёрами по команде. И мы говорим: «Мы просто не знаем, что происходит». Мы должны были бороться за большее количество трофеев, за большие титулы, но я просто не понимаю, почему эта команда не функционирует так, как должна», — приводит слова де Хеа El Pais.



«Манчестер Юнайтед» в 23 матчах набрал 39 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (60).