Полузащитник «Челси» Жоржиньо: в 12 лет я не сумел пробиться в «Палмейрас»

Бразильский полузащитник «Челси» Жоржиньо поделился ожиданиями от финального матча клубного чемпионата мира, в котором соперником лондонцев станет бразильский «Палмейрас».



«Позвольте мне рассказать кое-что, о чём мало кто знает. Отношения, которые связывают меня с «Палмейрасом», заключаются в том, что я пробовался в этой команде, когда мне было 12 лет, и я не пробился в неё. Так что, если честно, это единственное воспоминание о «Палмейрасе», которое у меня осталось.



Вот так устроен футбол. Я здесь 18 лет спустя, чтобы сыграть в финале клубного чемпионата мира с «Палмейрасом». Это безумие, но именно этим футбол и прекрасен. Всё происходит по какой-то причине, поэтому, возможно, всё было к лучшему.



Мы старались поговорить с нашими партнёрами по команде и попытаться показать, насколько этот матч и турнир важны для бразильского футбола. Тренеры также показывали нам видео, на котором «Палмейрас» уезжает из страны, поскольку наши игроки здесь могут не знать, насколько важен этот турнир в Бразилии. Это поможет нам дать лучшее представление об этом и создать необходимую мотивацию, чтобы мы могли добиться этой важной победы», — приводит слова Жоржиньо официальный сайт «Челси».



Финал турнира пройдёт в субботу, 12 февраля. Клубный чемпионат мира проходит в Саудовской Аравии.

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