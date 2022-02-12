Поччетино надеется, что Неймар войдёт в заявку «ПСЖ» на матч с «Реалом»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино после матча 24-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» (1:0) ответил на вопрос о том, вернётся ли бразильский нападающий Неймар в состав команды к игре Лиге чемпионов с «Реалом».



«Мы хорошо поработали и во вторник подойдём к матчу в очень хорошем настроении. Неймар? В ближайшие несколько дней мы увидим, сможет ли он быть в общей группе. Мы должны быть осторожны, когда речь заходит об ожиданиях. Давайте посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие дни. Если все пойдёт хорошо, он может быть в команде, и я надеюсь, что так и будет», — сказал Поччетино на пресс-конференции после игры с «Ренном», сообщает Le Figaro.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Реалом» состоится в следующий вторник, 15 февраля, в Париже (Франция). Ответная встреча пройдёт 9 марта в Мадриде (Испания).



Неймар получил травму голеностопа в конце ноября. В начале февраля он приступил к индивидуальным тренировкам.

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