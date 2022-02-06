Леброн Джеймс нарвался на массовую критику за публикацию поста о Неймаре

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс попал под огонь критики со стороны болельщиков из-за твита, посвящённого бразильскому футболисту Неймару. Леброн сделал репост записи с видео из трейлера документального фильма «Неймар: идеальный хаос».
Документальный фильм создан Netflix в сотрудничестве с Uninterrupted, который связан с компанией SpringHill. Uninterrupted фокусируется на расширении возможностей спортсменов. Джеймс владеет этой компанией.
«Неймар! Неймар!», — подписал видео Леброн.
«Братан, он тебя не знает», — написал один из пользователей.
«Сегодня он говорит „Неймар“, завтра — »Криштиану", через четыре дня — «Месси», — написал другой пользователь.
«Леброн Джеймс был одним из исполнительных продюсеров», — пошутил ещё один комментатор.
Причиной массовой критики стало то, что ранее Леброн Джеймс никогда не говорил о Неймаре, когда у него спрашивали о любимых футболистах. Ранее он включал Златана Ибрагимовича и Лионеля Месси в этот список.
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