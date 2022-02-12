Бруну Фернандеш: такой клуб, как «МЮ», не должен так долго оставаться без трофеев
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о своих целях в составе английской команды.
«Я очень доволен своим временем в клубе. Я всегда говорил, что не выиграть титул для этого клуба — это кошмар, потому что я этого очень хочу. Я хочу сделать это для себя, но также потому, что я думаю, что клуб этого заслуживает, болельщики заслуживают этого, и такой клуб не должен так долго оставаться без трофеев.
Две недели назад у нас было два шанса [выиграть трофей], а теперь у нас есть один шанс. Мы должны бороться за это и бороться за своё место в Премьер-лиге, чтобы финишировать как можно выше», — цитирует португальца сайт «МЮ».
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 12 февраля 2022
-
12:00
-
11:32
-
11:16
-
11:12
-
11:01
-
10:51
-
10:43
-
10:36
-
10:27
-
09:55
-
09:55
-
09:41
-
09:18
-
08:43
-
07:47
-
06:41
-
05:59
-
04:56
-
04:20
-
04:12
-
03:31
-
03:06
-
01:40
-
01:02
-
00:54
-
00:30
-
00:22
-
00:21
-
00:12
- 11 февраля 2022
-
23:58
-
23:37
-
23:33
-
23:22
-
23:22
-
23:06
Партнерский контент