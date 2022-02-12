Бруну Фернандеш: такой клуб, как «МЮ», не должен так долго оставаться без трофеев

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о своих целях в составе английской команды.

«Я очень доволен своим временем в клубе. Я всегда говорил, что не выиграть титул для этого клуба — это кошмар, потому что я этого очень хочу. Я хочу сделать это для себя, но также потому, что я думаю, что клуб этого заслуживает, болельщики заслуживают этого, и такой клуб не должен так долго оставаться без трофеев.



Две недели назад у нас было два шанса [выиграть трофей], а теперь у нас есть один шанс. Мы должны бороться за это и бороться за своё место в Премьер-лиге, чтобы финишировать как можно выше», — цитирует португальца сайт «МЮ».

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