«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: составы команд на матч 25-го тура АПЛ
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Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптона» на матч 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало игры — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон».
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дало, Варан, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Погба, Фернандеш, Санчо, Роналду, Рашфорд.
«Саутгемптон»: Форстер, Перро, Салису, Беднарек, Уолкер-Питерс, С. Армстронг, Ромеу, Уорд-Праус, Эльюнусси, Броя, Адамс.
«Манчестер Юнайтед» в 23 матчах набрал 39 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (60).
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