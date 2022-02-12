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Тульский «Арсенал» одержал волевую победу над датским клубом «Раннерс»

Тульский «Арсенал» одержал волевую победу над датским клубом «Раннерс»
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Сегодня, 12 февраля, тульский «Арсенал» в товарищеском матче встречался с датским клубом «Раннерс». Встреча закончилась победой российской команды со счётом 3:2.

«Раннерс» открыл счёт на 32 минуте. На 46-й минуте Кингз Кангва сравнял счёт, но датский клуб через мгновение вновь вышел вперёд. На 53-й минуте Кангва оформил дубль. На 86-й минуте минуте тульский клуб вышел вперёд благодаря дальнему удару Горана Чаушича и одержал победу в матче.

Команда Миодрага Божовича после 18 матчей в Российской Премьер-Лиге занимает в турнирной таблице 12-ю строчку турнирной таблицы, набрав 19 очков. Столько же и у «Нижнего Новгорода», но нижегородцы расположились ниже из-за худших дополнительных показателей.

26 февраля тульский «Арсенал» возобновит сезон в чемпионате России гостевым матчем с «Сочи». 2 марта «пушкари» во Владикавказе встретятся с «Аланией» в матче 1/8 финала Кубка России.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
12 февраля 2022, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Тула, Россия
Окончен
3 : 2
Раннерс
Раннерс, Дания
0:1 – 32'   1:1 Кангва – 46'   1:2 – 46'   2:2 Кангва – 53'   3:2 Хагуш – 84'
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