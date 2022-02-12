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«Челси» и «Палмейрас» объявили стартовые составы на финальный матч клубного ЧМ

«Челси» и «Палмейрас» объявили стартовые составы на финальный матч клубного ЧМ
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Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится финальный матч клубного чемпионата мира. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Кристенсен, Аспиликуэта, Ковачич, Канте, Хаверц, Маунт, Хадсон-Одои, Лукаку.

Запасные: Аррисабалага, Беттинелли, Алонсо, Чалоба, Сарр, Баркли, Жоржиньо, Кенеди, Пулишич, Зиеш, Ньигес, Вернер.

«Палмейрас»: Вевертон, Пикерес, Луан, Гомес, Роша, Рафаэл, Данило, Скарпа, Вейга, Дуду, Рони.

Запасные: Ломба, Менде, Мурило, Кушчевич, Майке, Жорже, Атуэста, Жаилсон, Дейверсон, Наварро, Силва, Энрике.

Напомним, в прошлом сезоне «Челси» выиграл Лигу чемпионов УЕФА. «Палмейрас» же второй год подряд одержал победу в Кубке Либертадорес.

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