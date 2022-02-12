Рангник высказался о ничьей «Манчестер Юнайтед» в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о ничьей в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:1).



«К сожалению, это было очень похоже на наши последние матчи. Это уже четвёртая игра, когда мы вели в счёте, но в итоге брали одно очко вместо трёх. Это трудно принять, но придётся.



Первые полчаса были очень хорошими. Я был доволен. Мы не давали им слишком много моментов, хотя в первом тайме у них были шансы при контратаках. А в начале второго тайма им удалось забить. После этого началась открытая игра, у каждой команды были моменты. Сейчас нам не удаётся сохранять самообладание и структуру игры дольше тайма.



Нам нужно понять то, где мы находимся. «Саутгемптон» выиграл 3:2 у «Тоттенхэма», хотя все ждали лёгкой победы «шпор». Мы же заработали одно очко. Мы рассчитывали на три очка, но всё сложилось как сложилось. Вот почему у нас сменился тренер и почему мы находимся в нынешнем положении», — цитирует Рангника BBC.

Гол Санчо в ворота «Саутгемптона»:

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