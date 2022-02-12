«Манчестер Сити» и «Норвич» объявили стартовые составы на матч 25-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Норвич Сити» и «Манчестер Сити» на матч 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».
«Норвич Сити»: Ганн, Уильямс, Гибсон, Хэнли, Ааронс, Маклин, Гилмор, Лис-Мелу, Рашица, Пукки, Сарджент.
Запасные: Макговерн, Байрэм, Яннулис, Циммерман, Норманн, Дауэлл, Плахета, Роу, Дзолис.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Диаш, Уолкер, Зинченко, Силва, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден, Стерлинг, Марез.
Запасные: Карсон, Канселу, Лапорт, Стоунз, Де Брёйне, Эрнандес, Макэйти, Дилап, Чагас.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Андре Марринер. Ему будут помогать ассистенты Ричард Уэст и Скотт Леджер. Резервный рефери – Тони Харрингтон.
- 12 февраля 2022
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