«Манчестер Сити» и «Норвич» объявили стартовые составы на матч 25-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Норвич Сити» и «Манчестер Сити» на матч 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».



«Норвич Сити»: Ганн, Уильямс, Гибсон, Хэнли, Ааронс, Маклин, Гилмор, Лис-Мелу, Рашица, Пукки, Сарджент.



Запасные: Макговерн, Байрэм, Яннулис, Циммерман, Норманн, Дауэлл, Плахета, Роу, Дзолис.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Диаш, Уолкер, Зинченко, Силва, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден, Стерлинг, Марез.



Запасные: Карсон, Канселу, Лапорт, Стоунз, Де Брёйне, Эрнандес, Макэйти, Дилап, Чагас.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Андре Марринер. Ему будут помогать ассистенты Ричард Уэст и Скотт Леджер. Резервный рефери – Тони Харрингтон.