«Фиорентина» не включила Кокорина в заявку на матч со «Специей»

«Фиорентина» огласила заявку из 23 футболистов на встречу 25-го тура итальянской Серии А со «Специей». В неё не попал российский нападающий Александр Кокорин. Об этом сообщает пресс-служба «фиалок» в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что итальянский клуб расстанется с футболистом до закрытия зимнего трансферного окна в России (22 февраля). Если «Фиорентина» не сможет вернуть Кокорина на родину, то она расторгнет контракт с футболистом.



В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин в шести матчах чемпионата и Кубка Италии не отметился результативными действиями. Его контракт с «Фиорентиной» истекает в 2024 году. Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака».