«Ференцварош» Черчесова вернулся на первое место в чемпионате, одержав выездную победу
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«Ференцварош», который тренирует российский специалист Станислав Черчесов, обыграл «Залаэгерсег» в матче 20-го тура чемпионата Венгрии. Встреча прошла в Залаэгерсеге на стадионе «ZTE Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Голами в составе «Ференцвароша» отметились Кристоффер Закариассен, Райан Ммаэ и Эндре Ботка. За хозяев забил Йосип Шполярич.
«Ференцварош» одержал вторую подряд победу при Черчесове. Ранее команда в Кубке Венгрии победила «Вашаш» (2:0). При этом в чемпионате страны у российского тренера теперь две победы при двух поражениях.
«Ференцварош» набрал 41 очко и вернулся на первое место в лиге, так как главный соперник команды — «Академия Пушкаша» — в 20-м туре потерпел поражение.
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