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«Ференцварош» Черчесова вернулся на первое место в чемпионате, одержав выездную победу

«Ференцварош» Черчесова вернулся на первое место в чемпионате, одержав выездную победу
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«Ференцварош», который тренирует российский специалист Станислав Черчесов, обыграл «Залаэгерсег» в матче 20-го тура чемпионата Венгрии. Встреча прошла в Залаэгерсеге на стадионе «ZTE Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Голами в составе «Ференцвароша» отметились Кристоффер Закариассен, Райан Ммаэ и Эндре Ботка. За хозяев забил Йосип Шполярич.

«Ференцварош» одержал вторую подряд победу при Черчесове. Ранее команда в Кубке Венгрии победила «Вашаш» (2:0). При этом в чемпионате страны у российского тренера теперь две победы при двух поражениях.

«Ференцварош» набрал 41 очко и вернулся на первое место в лиге, так как главный соперник команды — «Академия Пушкаша» — в 20-м туре потерпел поражение.

Венгрия - OTP Банк Лига. 20-й тур
13 февраля 2022, воскресенье. 19:15 МСК
Залаэгерсег
Залаэгерсег
Окончен
1 : 3
Ференцварош
Будапешт
0:1 Закариассен – 2'   0:2 Ммаэ – 33'   1:2 Шполярич – 45'   1:3 Ботка – 49'
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