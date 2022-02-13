«Ференцварош» Черчесова вернулся на первое место в чемпионате, одержав выездную победу

«Ференцварош», который тренирует российский специалист Станислав Черчесов, обыграл «Залаэгерсег» в матче 20-го тура чемпионата Венгрии. Встреча прошла в Залаэгерсеге на стадионе «ZTE Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Голами в составе «Ференцвароша» отметились Кристоффер Закариассен, Райан Ммаэ и Эндре Ботка. За хозяев забил Йосип Шполярич.

«Ференцварош» одержал вторую подряд победу при Черчесове. Ранее команда в Кубке Венгрии победила «Вашаш» (2:0). При этом в чемпионате страны у российского тренера теперь две победы при двух поражениях.

«Ференцварош» набрал 41 очко и вернулся на первое место в лиге, так как главный соперник команды — «Академия Пушкаша» — в 20-м туре потерпел поражение.