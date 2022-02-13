«Рома» ушла от поражения в матче с «Сассуоло», забив на 94-й минуте
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«Рома» сыграла вничью с «Сассуоло» в матче 25-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапеи» и завершилась со счётом 2:2.
В конце первого тайма Тэмми Абрахам вывел римскую команду вперёд, реализовав пенальти. Но в начале второй половины игры «Сассуоло» отыгрался благодаря автоголу Криса Смоллинга, а на 73-й минуте Хамед Траоре забил второй гол хозяев. Вскоре после этого «Сассуоло» остался вдесятером: вторую жёлтую карточку получил Джанмарко Феррари. На четвёртой компенсированной минуте ко второму тайму полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте сравнял счёт.
«Рома» набрала 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (30) располагается на 12-й позиции.
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