«Рома» ушла от поражения в матче с «Сассуоло», забив на 94-й минуте

«Рома» сыграла вничью с «Сассуоло» в матче 25-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапеи» и завершилась со счётом 2:2.

В конце первого тайма Тэмми Абрахам вывел римскую команду вперёд, реализовав пенальти. Но в начале второй половины игры «Сассуоло» отыгрался благодаря автоголу Криса Смоллинга, а на 73-й минуте Хамед Траоре забил второй гол хозяев. Вскоре после этого «Сассуоло» остался вдесятером: вторую жёлтую карточку получил Джанмарко Феррари. На четвёртой компенсированной минуте ко второму тайму полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте сравнял счёт.

«Рома» набрала 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (30) располагается на 12-й позиции.