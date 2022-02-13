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«Рома» ушла от поражения в матче с «Сассуоло», забив на 94-й минуте

«Рома» ушла от поражения в матче с «Сассуоло», забив на 94-й минуте
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«Рома» сыграла вничью с «Сассуоло» в матче 25-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапеи» и завершилась со счётом 2:2.

В конце первого тайма Тэмми Абрахам вывел римскую команду вперёд, реализовав пенальти. Но в начале второй половины игры «Сассуоло» отыгрался благодаря автоголу Криса Смоллинга, а на 73-й минуте Хамед Траоре забил второй гол хозяев. Вскоре после этого «Сассуоло» остался вдесятером: вторую жёлтую карточку получил Джанмарко Феррари. На четвёртой компенсированной минуте ко второму тайму полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте сравнял счёт.

«Рома» набрала 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (30) располагается на 12-й позиции.

Италия - Серия А. 25-й тур
13 февраля 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
2 : 2
Рома
Рим
0:1 Абрахам – 45+1' (пен)   1:1 Смоллинг – 47' (автогол)   2:1 Траоре – 73'   2:2 Кристанте – 90+4'
Удаления: Феррари – 78' / нет
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