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Бэйл намерен завершить карьеру в «Тоттенхэме»

Бэйл намерен завершить карьеру в «Тоттенхэме»
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Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл предпринимает попытки вернуться в английский «Тоттенхэм», чтобы закончить карьеру в составе «шпор». Об этом сообщает Fichajes.

Контракт 32-летнего Бэйла с испанским клубом истекает в конце нынешнего сезона. В действующей кампании валлийский форвард в четырёх матчах испанской Ла Лиги забил гол.

Бэйл выступал за «Тоттенхэм» с 2007 по 2013 год, а также на правах аренды в прошлом сезоне. Всего за английскую команду Гарет провёл 237 матчей, в которых забил 72 гола и отдал 61 голевую передачу. Рыночная стоимость Бэйла оценивается в € 5 млн.

«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Обзор матча. АПЛ 21/22. 25-й тур:

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