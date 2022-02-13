«Челси» готов летом приобрести Тухелю игроков ради победы в АПЛ

Руководство лондонского «Челси» довольно работой главного тренера Томаса Тухеля и хочет поддержать его летними трансферами, сообщает The Telegraph.
По информации источника, в клубе верят, что, если бы не вспышки коронавируса в команде, синие могли бы побороться за победу в чемпионате Англии. Руководство «Челси» считает, что команда способна участвовать в чемпионской гонке, и хочет летом укрепить состав.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице. Синие после 24 сыгранных туров имеют в своём активе 47 очков.
Вчера, 12 февраля, «Челси» стал победителем клубного чемпионата мира. Синие обыграли в финале бразильский «Палмейрас» (2:1 ДВ).
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:
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