Агент Карраскаля: улаживаем последние детали контракта с ЦСКА

Агент полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля Норман Капуозо прокомментировал ход переговоров с московским ЦСКА.



«Всё в порядке, мы улаживаем последние детали. Нет никаких проблем, просто обсуждение деталей контракта», — цитирует агента «Евро-Футбол.Ру».



Ранее сообщалось, что колумбийский полузащитник перейдёт в московский клуб на правах аренды. У ЦСКА будет право выкупа игрока.



Отметим, что Карраскаль уже выступал в Восточной Европе – колумбийский игрок провёл 41 матч за львовские «Карпаты», забил шесть голов и пять раз ассистировал своим партнёрам.



Профессиональную карьеру игрок начал в колумбийском клубе «Мильонариос», также он выступал за вторую команду испанской «Севильи». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хорхе Карраскаля в € 6,2 млн.