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Агент Карраскаля: улаживаем последние детали контракта с ЦСКА

Агент Карраскаля: улаживаем последние детали контракта с ЦСКА
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Агент полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля Норман Капуозо прокомментировал ход переговоров с московским ЦСКА.

«Всё в порядке, мы улаживаем последние детали. Нет никаких проблем, просто обсуждение деталей контракта», — цитирует агента «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что колумбийский полузащитник перейдёт в московский клуб на правах аренды. У ЦСКА будет право выкупа игрока.

Отметим, что Карраскаль уже выступал в Восточной Европе – колумбийский игрок провёл 41 матч за львовские «Карпаты», забил шесть голов и пять раз ассистировал своим партнёрам.

Профессиональную карьеру игрок начал в колумбийском клубе «Мильонариос», также он выступал за вторую команду испанской «Севильи». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хорхе Карраскаля в € 6,2 млн.

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