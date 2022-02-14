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«Бавария» намерена продлить контракт с Нойером и Мюллером в ближайшее время

«Бавария» намерена продлить контракт с Нойером и Мюллером в ближайшее время
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Мюнхенская «Бавария» намерена продлить контракт с немецким голкипером Мануэлем Нойером и нападающим Томасом Мюллером, сообщает в своём «твиттере» известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, немецкий клуб намерен продлить контракты с игроками в ближайшие недели.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Всего в Бундеслиге вратарь сыграл в 458 матчах, в которых пропустил 376 голов и 211 раз отыграл «на ноль». Нынешний контракт Нойера с «Баварией» действует до 2023 года.

Мюллер выступает за основную команду «Баварии» с 2007 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. В составе мюнхенского клуба Мюллер — чемпион Германии, обладатель Кубка и Суперкубка, а также победитель Лиги чемпионов.

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