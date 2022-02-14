«Мне плевать на деньги». Найнгголан рассказал об отказе «Ювентусу» и «Челси»

Полузащитника «Антверпена» Раджа Найнгголан рассказал об отказе от перехода в некоторые европейские топ-клубы.
«Мне плевать на деньги. Если бы я думал о деньгах, моя карьера сложилась бы совсем иначе. Когда я был в «Роме», то мог перейти в «Ювентус», который очень хотел меня. Также я мог бы перейти в «Челси», но я предпочитал быть самим собой в городе, где я всегда чувствовал себя хорошо принятым как игрок и как человек.
С «Ромой» мы дошли до полуфинала Лиги чемпионов, и меня убедили остаться, но когда пришел Мончи, они не захотели меня оставлять. «Рома» поручила некоторым агентам представлять клуб на переговорах, и они вычеркнули из этого списка моего агента. В тот момент я решал, куда идти, и выбрал «Интер», чтобы последовать за Спаллетти», — приводит слова Найнгголана Football Italia.
Напомним, 10 августа Найнгголан покинул миланский «Интер». В сезоне-2020/2021 бельгийский хавбек играл за «Кальяри» на правах аренды и хотел продолжить карьеру там, однако 15 августа стало известно о заключении контракта между Найнгголаном и «Антверпеном». Футболист заявил, что руководство «Кальяри» предало его. Ранее бельгиец также выступал за «Рому» и «Пьяченцу».
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