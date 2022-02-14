«Ливерпуль», «Ювентус» и «Атлетико» поборются за молодую звезду «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло с большой долей вероятности сменит клубную прописку следующим летом. В услугах 22-летней звезды «волков» заинтересованы «Ливерпуль», туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико», информирует Calciomercato.
На Дзаньоло также претендовали «Бавария», «Тоттенхэм Хотспур» и «Милан», но, согласно сведениям источника, именно «Ювентус», «Атлетико» и «Ливерпуль» являются фаворитами в борьбе за игрока.
Ранее сообщалось, что «Рома» не может договориться о продлении контракта с 22-летним футболистом. В нынешнем сезоне Дзаньоло в 20 матчах итальянской Серии А забил два гола и отдал две голевые передачи. Также на его счету гол и две голевые передачи в четырёх матчах Лиги конференций.
Контракт Дзаньоло с итальянской командой истекает в 2024 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 33 млн.
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