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«Барселона» с декабря ведёт переговоры с агентом полузащитника «Милана»

«Барселона» с декабря ведёт переговоры с агентом полузащитника «Милана»
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«Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «Милана» Франка Кессье, который предстоящим летом станет свободным агентом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, представители испанского клуба находятся на связи с агентом футболиста сборной Кот-д'Ивуара с декабря 2021 года. Однако Кессье ещё не сделал окончательный выбор, в подписании игрока также заинтересован ряд других клубов.

25-летний Кессье выступает за «Милан» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 24 матчах во всех турнирах забил шесть голов и отдал голевую передачу.

«Эспаньол» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига — 2021/2022. 24-й тур:

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