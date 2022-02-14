Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

14 из 22 голов Малиновского в Серии А забиты из-за пределов штрафной площади

14 из 22 голов Малиновского в Серии А забиты из-за пределов штрафной площади
Комментарии

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отметился голом в матче 25-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:1). Это взятие ворот стало для украинца 22-м с момента переезда в чемпионат Италии. Примечательно, что 14 из них Малиновский забил из-за пределов штрафной площади, информирует Squawka.

Напомним, Руслан Малиновский перешёл в «Аталанту» в июле 2019 года из бельгийского «Генка». Ранее он выступал в луганской «Заре» и донецком «Шахтёре», воспитанником которого является.

За «Аталанту» украинский плеймейкер провёл 113 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в € 30 млн. Малиновский также заигран за сборную Украины, в составе которой уже успел провести 45 матчей.

Новость по теме
Де Лигт – про гол Малиновского: я был уверен, что он не забьёт с такой позиции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022