14 из 22 голов Малиновского в Серии А забиты из-за пределов штрафной площади

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отметился голом в матче 25-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:1). Это взятие ворот стало для украинца 22-м с момента переезда в чемпионат Италии. Примечательно, что 14 из них Малиновский забил из-за пределов штрафной площади, информирует Squawka.

Напомним, Руслан Малиновский перешёл в «Аталанту» в июле 2019 года из бельгийского «Генка». Ранее он выступал в луганской «Заре» и донецком «Шахтёре», воспитанником которого является.

За «Аталанту» украинский плеймейкер провёл 113 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в € 30 млн. Малиновский также заигран за сборную Украины, в составе которой уже успел провести 45 матчей.