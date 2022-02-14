Де Лигт – про гол Малиновского: я был уверен, что он не забьёт с такой позиции

«Аталанта» и «Ювентус» сыграли вничью в матче 25-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 1:1.
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал прошедшую встречу и гол украинца Руслана Малиновского.
«Я был уверен, что он не забьёт оттуда! Я даже спросил у Малиновского после матча, как ему удалось исполнить такой удар с 30 метров. Я бы никогда не подумал, что он сможет забить с такой позиции.
Думаю, сегодня обе команды остались недовольны результатом матча и потерей очков, но в футболе такое случается. Конечно, это был очень важный матч, так как «Аталанта» является одним из наших прямых конкурентов. Мы должны выкладываться в каждой отдельно взятой игре, а в конце сезона будет видно, на каком месте мы финишируем», – приводит слова де Лигта Football Italia.
- 14 февраля 2022
-
04:35
-
04:14
-
03:56
-
02:17
-
00:58
-
00:39
-
00:28
-
00:24
-
00:11
-
00:06
-
00:02
-
00:00
- 13 февраля 2022
-
23:47
-
23:44
-
23:43
-
23:41
-
23:31
-
23:28
-
23:15
-
23:07
-
23:03
-
22:51
-
22:38
-
22:33
-
22:24
-
22:20
-
22:17
-
22:08
-
22:05
-
22:04
-
21:58
-
21:54
-
21:32
-
21:28
-
21:26