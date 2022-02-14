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Де Лигт – про гол Малиновского: я был уверен, что он не забьёт с такой позиции

Де Лигт – про гол Малиновского: я был уверен, что он не забьёт с такой позиции
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«Аталанта» и «Ювентус» сыграли вничью в матче 25-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» и завершилась со счётом 1:1.

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал прошедшую встречу и гол украинца Руслана Малиновского.

«Я был уверен, что он не забьёт оттуда! Я даже спросил у Малиновского после матча, как ему удалось исполнить такой удар с 30 метров. Я бы никогда не подумал, что он сможет забить с такой позиции.

Думаю, сегодня обе команды остались недовольны результатом матча и потерей очков, но в футболе такое случается. Конечно, это был очень важный матч, так как «Аталанта» является одним из наших прямых конкурентов. Мы должны выкладываться в каждой отдельно взятой игре, а в конце сезона будет видно, на каком месте мы финишируем», – приводит слова де Лигта Football Italia.

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