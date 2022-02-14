«Манчестер Юнайтед» включил полузащитника «РБ Лейпциг» в список трансферных целей на лето

Полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку включён английским «Манчестер Юнайтед» в список трансферных целей на предстоящее межсезонье. Об этом сообщает ESPN в «твиттере».
24-летний Нкунку — воспитанник французского «ПСЖ». Он покинул команду в 2019 году, перебравшись в «РБ Лейпциг» за € 13 млн. Текущая рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 55 млн.
В нынешнем сезоне Нкунку в 22 матчах немецкой Бундеслиги записал на свой счёт 11 голов и девять голевых передач. Также Нкунку забил семь голов и отдал две голевые передачи в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов, а также отметился голом и двумя голевыми передачами в трёх матчах Кубка Германии.
«Манчестер Юнайтед» поделил очки с «Саутгемптоном» в 25-м туре чемпионата Англии:
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