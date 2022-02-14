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«Урал» объявил о продлении контракта с Евсеевым

«Урал» объявил о продлении контракта с Евсеевым
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Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев продлил контракт с командой из Екатеринбурга ещё на один сезон. Новое соглашение футболиста действует до лета 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба «Урала» в «телеграме».

27-летний Евсеев — воспитанник «Зенита». Он выступал за «Урал» с 2017 по 2019 год, а затем вернулся в команду в 2020 году. Всего за «шмелей» полузащитник сыграл в 50 матчах, в которых забил шесть голов и отдал три голевые передачи. В нынешнем сезоне на счету Евсеева три встречи в Российской Премьер-лиге и одна голевая передача. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 400 тыс.

В первом официальном матче после зимней паузы «Урал» в гостях сыграет с «Нижним Новгородом» в чемпионате России. Встреча состоится 26 февраля.

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