А. Березуцкий: не уверен, что Языджи и Медина различают нас с Василием
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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий ответил на вопрос, знают ли новички команды Юсуф Языджи и Хесус Медина, как отличить его от брата Василия, который работает в тренерском штабе армейцев.
«Какая у них была реакция [на то, что мы близнецы]? Реакция нормальная, сейчас есть интернет, они заранее могли всё это посмотреть. Я не уверен, что они нас различают. Они просто говорят «босс» — и правильно делают (смеётся).
Мы сейчас не в 70-х или 80-х годах живём, сейчас это нормальное явление, куча мемов в интернете. Этим никого уже не удивишь», — сказал Березуцкий в видеоинтервью, которое опубликовано на официальном канале ЦСКА в YouTube.
Напомним, Языджи и Медина перешли в ЦСКА во время январского трансферного окна.
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