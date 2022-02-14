«Сочи» обыграл «Кубань» в товарищеском матче в Турции
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В товарищеском матче на сборе в Турции «Сочи» встречался с «Кубанью». Игра прошла на тренировочном поле отеля «Ренгнум Кария» в Белеке и завершилась победой сочинской команды со счётом 1:0.
На 33-й минуте встречи счёт открыл защитник «Сочи» Кирилл Заика. Результативную передачу отдал полузащитник сочинского клуба Кристиан Нобоа.
В следующем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 после зимнего перерыва «Сочи» 26 февраля сыграет с тульским «Арсеналом». «Сочи» в 18 матчах набрал 31 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В тройку лидеров турнира также входит московское «Динамо» (36).
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