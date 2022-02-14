Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российский хавбек Никита Маляров стал игроком «Актобе»

Российский хавбек Никита Маляров стал игроком «Актобе»
Комментарии

Полузащитник Никита Маляров стал игроком «Актобе», сообщает пресс-служба казахстанского клуба на странице во «ВКонтакте». 32-летний футболист заключил контракт с командой.

«В рамках просмотра в футбольном клубе «Актобе» Маляров на втором сборе отличился прекрасным голом в контрольном матче с «Кубанью», а также успел сыграть за команду легионеров в товарищеской игре с национальной сборной Казахстана. Добро пожаловать в нашу семью, Никита!» — говорится в сообщении пресс-службы «Актобе».

Ранее Маляров выступал в составе «Волги», «Уфы», ярославского «Шинника», «Кубани», «Оренбурга», «Химок» и волгоградского «Ротора». В нынешнем сезоне Маляров принял участие в 16 матчах за «Ротор» в ФНЛ и не отметился результативными действиями.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022