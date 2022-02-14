Российский хавбек Никита Маляров стал игроком «Актобе»
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Полузащитник Никита Маляров стал игроком «Актобе», сообщает пресс-служба казахстанского клуба на странице во «ВКонтакте». 32-летний футболист заключил контракт с командой.
«В рамках просмотра в футбольном клубе «Актобе» Маляров на втором сборе отличился прекрасным голом в контрольном матче с «Кубанью», а также успел сыграть за команду легионеров в товарищеской игре с национальной сборной Казахстана. Добро пожаловать в нашу семью, Никита!» — говорится в сообщении пресс-службы «Актобе».
Ранее Маляров выступал в составе «Волги», «Уфы», ярославского «Шинника», «Кубани», «Оренбурга», «Химок» и волгоградского «Ротора». В нынешнем сезоне Маляров принял участие в 16 матчах за «Ротор» в ФНЛ и не отметился результативными действиями.
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