Пол Инс: благодаря Роналду «Манчестер Юнайтед» выступает в 1/8 финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Инс прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду.
«Роналду выглядит расстроенным. Это можно увидеть по его выступлениям. Даже по его действиям, когда он убегает в подтрибунное помещение. Сейчас он не выглядит счастливым человеком. Я не виню его. Клуб играет с «Бёрнли», который находится внизу таблицы, а он сидит на скамейке. Я бы подумал: «Вы купили меня, чтобы я играл и забивал, и вам без разницы, забиваю ли я».
Но он вернётся, забьёт важные голы. Не удивлюсь, если он сделает это в Лиге чемпионов. Благодаря ему «Манчестер Юнайтед» выступает в 1/8 финала турнира. Роналду нужно обслуживать. Ему 37 лет. Нельзя ожидать, что он будет бегать, как мальчишка. Доставляйте мяч в штрафную, и он будет забивать», — приводит слова Инса Daily Mail.
- 14 февраля 2022
-
21:55
-
21:42
-
21:28
-
21:24
-
21:10
-
21:05
-
20:45
-
20:41
-
20:14
-
20:12
-
20:02
-
19:53
-
19:30
-
19:24
-
19:13
-
19:03
-
19:01
-
18:51
-
18:35
-
18:25
-
18:25
-
18:04
-
17:55
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:36
-
17:26
-
17:09
-
17:03
-
16:49
-
16:29
-
16:19
-
16:17
-
16:05