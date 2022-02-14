Пол Инс: благодаря Роналду «Манчестер Юнайтед» выступает в 1/8 финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Инс прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду.



«Роналду выглядит расстроенным. Это можно увидеть по его выступлениям. Даже по его действиям, когда он убегает в подтрибунное помещение. Сейчас он не выглядит счастливым человеком. Я не виню его. Клуб играет с «Бёрнли», который находится внизу таблицы, а он сидит на скамейке. Я бы подумал: «Вы купили меня, чтобы я играл и забивал, и вам без разницы, забиваю ли я».



Но он вернётся, забьёт важные голы. Не удивлюсь, если он сделает это в Лиге чемпионов. Благодаря ему «Манчестер Юнайтед» выступает в 1/8 финала турнира. Роналду нужно обслуживать. Ему 37 лет. Нельзя ожидать, что он будет бегать, как мальчишка. Доставляйте мяч в штрафную, и он будет забивать», — приводит слова Инса Daily Mail.

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