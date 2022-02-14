Кудряшов — о голе в матче чемпионата Турции: мы любим дарить улыбки нашим болельщикам

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов прокомментировал победу в матче 25-го тура чемпионата Турции с «Карагюмрюком» (3:0). Напомним, российский футболист отметился голом в этой встрече.



«Мы любим дарить улыбки нашим болельщикам. Самые тёплые пожелания всем, кто отмечает День Святого Валентина», — написал Кудряшов на своей странице в «Инстаграме».



Напомним, Кудряшов стал игроком «Антальяспора» в 2020 году. В нынешнем сезоне 34-летний защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Турции и забил 1 гол.



«Антальяспор» в 25 матчах набрал 28 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2021/2022. Лидером соревнований на данный момент является «Трабзонспор» (60). Действующий чемпион страны — «Бешикташ».