Кудряшов — о голе в матче чемпионата Турции: мы любим дарить улыбки нашим болельщикам
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Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов прокомментировал победу в матче 25-го тура чемпионата Турции с «Карагюмрюком» (3:0). Напомним, российский футболист отметился голом в этой встрече.
«Мы любим дарить улыбки нашим болельщикам. Самые тёплые пожелания всем, кто отмечает День Святого Валентина», — написал Кудряшов на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Кудряшов стал игроком «Антальяспора» в 2020 году. В нынешнем сезоне 34-летний защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Турции и забил 1 гол.
«Антальяспор» в 25 матчах набрал 28 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции сезона-2021/2022. Лидером соревнований на данный момент является «Трабзонспор» (60). Действующий чемпион страны — «Бешикташ».
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