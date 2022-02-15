Новичок «Зенита»: до Петербурга ехал двое суток. На границе с Киргизией стояли военные

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал, как добирался из Казахстана в Санкт-Петербург во время беспорядков в родной стране.
«22 декабря у меня день рождения. И в этот день мне позвонил президент «Кайрата» Кайрат Советаевич Боранбаев. Он поздравил меня и сказал: «В январе готовься к «Зениту», едешь на просмотр». В начале года он мне снова позвонил — 4 или 5 января.
Я находился в родном Актау, на берегу Каспия. Президент до меня дозвонился из Алма-Аты и сразу сказал, что я должен 11 января прилететь в Питер, а 13-го пройти медосмотр. А аэропорты закрыты, как я доберусь? Когда в Актау открылся аэропорт, я отправился в дорогу. Пришлось сперва лететь в Шымкент два часа, а оттуда в Алма-Ату на такси, я там паспорт забыл.
Изначально мне никто ничего не говорил, и я оставил паспорт в Алма-Ате, где играет «Кайрат», а сам отправился в родной Актау. По Казахстану можно летать по удостоверению личности, а уже за рубежом необходим паспорт. В Алма-Ату я добирался восемь часов, забрал паспорт и пересел на другое такси — в Бишкек, это Киргизия. Туда ехал четыре часа, причём на границе стояли военные. На казахстанской границе меня спокойно пропустили, а на киргизской вопросы задавали: «Участвовали ли в митингах?» И подобные. Нам ещё надо было успеть до 11 часов вечера, потому что в это время начинался комендантский час. В Бишкеке переночевал и оттуда полетел в Москву. Ну и из Москвы — в Питер. В сумме около двух суток добирался», — цитирует Алипа «Спорт-экспресс».
- 15 февраля 2022
-
00:58
-
00:50
-
00:40
-
00:34
-
00:33
-
00:16
-
00:10
-
00:02
- 14 февраля 2022
-
23:52
-
23:45
-
23:25
-
23:23
-
23:09
-
22:45
-
22:43
-
22:32
-
22:23
-
22:22
-
21:57
-
21:55
-
21:42
-
21:28
-
21:24
-
21:10
-
21:05
-
20:45
-
20:41
-
20:14
-
20:12
-
20:02
-
19:53
-
19:30
-
19:24
-
19:13
-
19:03