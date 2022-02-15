Форвард «Спартака» Александр Руденко перейдёт в «Химки»

Нападающий «Спартака» Александр Руденко станет игроком «Химок», сообщает Uscout.ru. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Руденко перейдёт в подмосковный клуб, а «Спартак» будет иметь право обратного выкупа футболиста. Нападающий уже прошёл медицинский осмотр перед трансферном.



Нынешний сезон Руденко начинал в «Спартаке-2». Он провёл в составе второй команды красно-белых три матча и не сумел отметиться результативными действиями, после чего травмировался.



Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).