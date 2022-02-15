Пепе могут дисквалифицировать до двух лет за удар директора «Спортинга»

Защитник «Порту» Пепе может получить длительную дисквалификацию за удар директора «Спортинга» во время матча 22-го тура чемпионата Португалии, сообщает A Bola.

В отчете судьи сказано, что Пепе ударил ногой директора «Спортинга». Согласно правилам лиги, Пепе могут дисквалифицировать на срок от двух месяцев до двух лет.

Ранее сообщалось, что матч «Порту» — «Спортинг» завершился массовой дракой футболистов.

В драку были втянуты практически все игроки двух клубов. В итоге арбитр встречи показал четыре красные карточки. В составе «Порту» были удалены Агустин Маркесин и Пепе, а в «Спортинге» красные карточки получили Жоау Пальинья и Бруну Табата.

Пепе выступает за «Порту» с 2019 года Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.