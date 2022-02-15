Пепе могут дисквалифицировать до двух лет за удар директора «Спортинга»
Поделиться
Защитник «Порту» Пепе может получить длительную дисквалификацию за удар директора «Спортинга» во время матча 22-го тура чемпионата Португалии, сообщает A Bola.
В отчете судьи сказано, что Пепе ударил ногой директора «Спортинга». Согласно правилам лиги, Пепе могут дисквалифицировать на срок от двух месяцев до двух лет.
Ранее сообщалось, что матч «Порту» — «Спортинг» завершился массовой дракой футболистов.
В драку были втянуты практически все игроки двух клубов. В итоге арбитр встречи показал четыре красные карточки. В составе «Порту» были удалены Агустин Маркесин и Пепе, а в «Спортинге» красные карточки получили Жоау Пальинья и Бруну Табата.
Пепе выступает за «Порту» с 2019 года Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
Новость по темеМатч «Порту» — «Спортинг» завершился массовой дракой футболистов
Комментарии
- 15 февраля 2022
-
02:14
-
01:58
-
00:58
-
00:50
-
00:40
-
00:34
-
00:33
-
00:16
-
00:10
-
00:02
- 14 февраля 2022
-
23:52
-
23:45
-
23:25
-
23:23
-
23:09
-
22:45
-
22:43
-
22:32
-
22:23
-
22:22
-
21:57
-
21:55
-
21:42
-
21:28
-
21:24
-
21:10
-
21:05
-
20:45
-
20:41
-
20:14
-
20:12
-
20:02
-
19:53
-
19:30
-
19:24
Партнерский контент