Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спортингом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов со «Спортингом».

«Очень непросто сделать на шаг больше, чем в прошлом сезоне. Мы очень рады, что добрались до этой стадии. Я знаю, как важна Лига чемпионов, но мы относимся со всей серьезностью и к каждому матчу Премьер-лиги. Вы сами видели, как трудно пришлось в субботнем поединке с «Норвичем». Однако вера в свои силы у нас всегда была на высоте, в том числе и в прошлых сезонах. У нас невероятная серия. В Лейпциге мы не были должным образом готовы психологически после выхода из группы, но остальная часть кампании прошла хорошо. Я говорю каждый день: мы соревнуемся сами за себя. Мы делали это каждые три дня в течение последних лет, и сделаем это завтра снова», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Первый матч между «Спортингом» и «Манчестер Сити» пройдёт 15 февраля в Лиссабоне, начало – 23:00 мск. Ответная игра запланирована на 9 марта.