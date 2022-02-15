Карраскаль сегодня отправился в Россию для прохождения медобследования для ЦСКА

Сегодня, 15 февраля, полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль Норман Капуозо отправился в Россию, сообщает журналист Хуан Патрисио Балби на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, колумбийский футболист вылетел из Аргентины для прохождения медицинского обследования перед заключением контракта с московским ЦСКА. Ранее сообщалось, что Карраскаль не смог вылететь в Россию на прошлой неделе из-за проблем с документами.



Отметим, что Карраскаль уже выступал в Восточной Европе – колумбийский игрок провёл 41 матч за львовские «Карпаты», забил шесть голов и пять раз ассистировал своим партнёрам. Профессиональную карьеру игрок начал в колумбийском клубе «Мильонариос», также он выступал за вторую команду испанской «Севильи».

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