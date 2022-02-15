Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спортинг» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карраскаль сегодня отправился в Россию для прохождения медобследования для ЦСКА

Карраскаль сегодня отправился в Россию для прохождения медобследования для ЦСКА
Комментарии

Сегодня, 15 февраля, полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль Норман Капуозо отправился в Россию, сообщает журналист Хуан Патрисио Балби на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, колумбийский футболист вылетел из Аргентины для прохождения медицинского обследования перед заключением контракта с московским ЦСКА. Ранее сообщалось, что Карраскаль не смог вылететь в Россию на прошлой неделе из-за проблем с документами.

Отметим, что Карраскаль уже выступал в Восточной Европе – колумбийский игрок провёл 41 матч за львовские «Карпаты», забил шесть голов и пять раз ассистировал своим партнёрам. Профессиональную карьеру игрок начал в колумбийском клубе «Мильонариос», также он выступал за вторую команду испанской «Севильи».

Новость по теме
Переход Карраскаля в ЦСКА задерживается из-за проблем с документами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022