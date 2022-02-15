«Краснодар» проиграл «Сарпсборгу» со счётом 2:3

Сегодня, 15 февраля, состоялся товарищеский матч между «Краснодаром» и норвежским клубом «Сарпсборг 08». Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу скандинавского клуба.

Счёт в игре на 15-й минуте открыл Алексей Ионов после передачи Вандерсона. Через 2 минуты Йонатан Линдсет восстановил равенство на табло. Вскоре Линдсет оформил дубль. Затем в составе норвежцев отличился Миккел Майгор. После этого Владимир Ильин с передачи Никиты Кривцова отквитал один гол — 3:2.

В Российской Премьер-Лиге «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав в 18 матчах 29 очков. В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «быки» проведут домашний матч с московским «Локомотивом», который состоится 27 февраля.