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«Краснодар» проиграл «Сарпсборгу» со счётом 2:3

«Краснодар» проиграл «Сарпсборгу» со счётом 2:3
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Сегодня, 15 февраля, состоялся товарищеский матч между «Краснодаром» и норвежским клубом «Сарпсборг 08». Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу скандинавского клуба.

Счёт в игре на 15-й минуте открыл Алексей Ионов после передачи Вандерсона. Через 2 минуты Йонатан Линдсет восстановил равенство на табло. Вскоре Линдсет оформил дубль. Затем в составе норвежцев отличился Миккел Майгор. После этого Владимир Ильин с передачи Никиты Кривцова отквитал один гол — 3:2.

В Российской Премьер-Лиге «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав в 18 матчах 29 очков. В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «быки» проведут домашний матч с московским «Локомотивом», который состоится 27 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 февраля 2022, вторник. 18:00 МСК
Сарпсборг 08
Сарпсборг, Норвегия
Окончен
3 : 2
Краснодар
Краснодар, Россия
0:1 Ионов – 15'   1:1 Линдсет – 17'   2:1 Линдсет – 33'   3:1 Майгор – 53'   3:2 Ильин – 64'
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