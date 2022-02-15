Шомуродов: когда переехал в Италию, подумал, что буду спокойно играть

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов рассказал об игре в чемпионате Италии.

«Что нужно было сделать, чтобы выйти на новый уровень? Прежде всего прибавить в скорости. Не только в движении, но и в мышлении. Когда переехал в Италию, подумал, что буду спокойно играть, но уже на тренировках стал чувствовать, что всё время не успеваю. Защитники всё время накрывали, я постоянно получал по ногам и понимал, что именно в этом плане надо прибавить.

Думаю, что прежде всего за счёт терпения. Сначала, когда было трудно, я мог сказать себе, что это не мой уровень, и поехать обратно. Но я терпел. Знал, что всё получится. И благодаря терпению у меня сейчас всё хорошо. Понимал, что надо менять менталитет. Нужно на каждую игру выходить с мыслями о победе. Знал, что здесь ставят высокие цели. Здесь более серьёзная конкуренция. И в каждом матче нужно доказывать, что ты достоин быть в составе», — цитирует Шомуродова пресс-служба УЕФА.